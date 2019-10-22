taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8589
Euro
6.5354
Altın
1484.39
Borsa
97324
Gram Altın
279.573
Bitcoin
48118.71

Pendik'te çocukların kavgasına büyükler karıştı

İstanbul Pendik'te bir site içerisinde çocukların kavga etmesi üzerine, kavgaya büyükler de dahil oldu. Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

İHA | 22.10.2019 - 01:24..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Pendik ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir sitede saat 19.30 sıralarında, bahçede oynayan çocuklar arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA, SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Tartışmaya büyükler de karışınca tartışma büyüdü. Site yöneticisinin yardımcısı olan Tuncay Ç. ve Hikmet B.’nin aileleri arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Tuncay Ç. bacağından vurulurken, Cihan Ç., Ömer A., Mustafa A. ve Birkan K. bıçakla hafif şekilde yaralandı.

Pendik'te çocukların kavgasına büyükler karıştı

YARALILARIN DURUMU İYİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak kontrolü sağlarken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Tuzla Devlet Hastanesine ve Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pendik'te çocukların kavgasına büyükler karıştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında ırkçılık kavgası

CNN Türk canlı yayınında ırkçılık kavgası

228
Rusya'da 2012'de katledilen ailenin cesetlerine ulaşıldı

Rusya'da 2012'de katledilen ailenin cesetlerine ulaşıldı

4
Konya'da trafik kazasında 2 kişi öldü 11 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 2 kişi öldü 11 kişi yaralandı

2
İzmir'de tartıştığı üvey kardeşini bıçakladı

İzmir'de tartıştığı üvey kardeşini bıçakladı

1
Pendik'te çocukların kavgasına büyükler karıştı

Pendik'te çocukların kavgasına büyükler karıştı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir