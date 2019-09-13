taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6706
Euro
6.2839
Altın
1495.43
Borsa
103166.12
Gram Altın
273.063
Bitcoin
58448.39

Pendik'te damat kayınpederinin dudağını parçaladı

Kendisinden ayrılarak babasının evine dönen eşinin babasının yolu damatları tarafından durduruldu. Öfkeli damat, kayınpederine önce beyzbol sopasıyla saldırdı, ardından dudağını parçalayarak kopardı.

DHA | 13.09.2019 - 17:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş
Pendik'te damat kayınpederinin dudağını parçaladı

Pendik'te akıl almaz bir kavga yaşandı.

Ayrılığı kendine yediremeyen öfkeli damat, hem eşine, hem de onun ailesine dehşet anlarını yaşattı.

ÖNCE BEYZBOL SOPALARIYLA SALDIRDILAR

Adının henüz belirlenemediği kadın, gördüğü şiddet nedeniyle eşinden boşanmak istedi. Damat ve ailesi, evden ayrılan eşinin babası ve kardeşinin aracının önünü kesip beyzbol sopalarıyla saldırdı.

Pendik'te damat kayınpederinin dudağını parçaladı

Pendik'te damat kayınpederinin dudağını ısırarak parçaladı ViDEO

NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Saldırgan aile hem aracın içerisindekilere hem de araca sopalar art arda vururken, saldırıya maruz kalan baba ve engelli oğlu neye uğradığını şaşırdı.

Pendik'te damat kayınpederinin dudağını parçaladı

DUDAĞINI ISIRARAK PARÇALADI

O sırada öfkeli damat, kayınpederinin dudağını ısırarak parçaladı.

Pendik'te damat kayınpederinin dudağını parçaladı

SALDIRI ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Öfkeli damat ve ailesinin, eşinin babası ve kardeşine beyzbol sopalarıyla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te damat kayınpederinin dudağını parçaladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Evden kaçan kardeşler: Kandırıldık

Evden kaçan kardeşler: Kandırıldık

560
Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa etti

317
Haber kanalları Davutoğlu'nun istifasını canlı veremedi

Haber kanalları Davutoğlu'nun istifasını canlı veremedi

621
Baklavacı kardeşlerin dükkanları kapanıyor

Baklavacı kardeşlerin dükkanları kapanıyor

247
HDP'li Leyla Güven'den savaş tehdidi

HDP'li Leyla Güven'den savaş tehdidi

778
Erdoğan'ın talimatıyla İzmir'in sorunları çözülüyor

Erdoğan'ın talimatıyla İzmir'in sorunları çözülüyor

160
Abdülkadir Ömür doktor kurbanı oldu

Abdülkadir Ömür doktor kurbanı oldu

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir