Pendik'te damat kayınpederinin dudağını parçaladı

Pendik'te akıl almaz bir kavga yaşandı.

Ayrılığı kendine yediremeyen öfkeli damat, hem eşine, hem de onun ailesine dehşet anlarını yaşattı.

ÖNCE BEYZBOL SOPALARIYLA SALDIRDILAR

Adının henüz belirlenemediği kadın, gördüğü şiddet nedeniyle eşinden boşanmak istedi. Damat ve ailesi, evden ayrılan eşinin babası ve kardeşinin aracının önünü kesip beyzbol sopalarıyla saldırdı.

Pendik'te damat kayınpederinin dudağını ısırarak parçaladı ViDEO

NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Saldırgan aile hem aracın içerisindekilere hem de araca sopalar art arda vururken, saldırıya maruz kalan baba ve engelli oğlu neye uğradığını şaşırdı.

DUDAĞINI ISIRARAK PARÇALADI

O sırada öfkeli damat, kayınpederinin dudağını ısırarak parçaladı.

SALDIRI ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Öfkeli damat ve ailesinin, eşinin babası ve kardeşine beyzbol sopalarıyla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.