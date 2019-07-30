Pendik'te duvardan D-100'e düşüp hayatını kaybetti

Pendik Güzelyalı Mevkiinde kardeşiyle buluşmayı bekleyen Emrullah Toprak(30) Hikmet ve Hasan Ataman Sağlık Ocağı'nın duvarında otururken henüz bilinmeyen bir nedenle D-100 Karayolu'na düştü.

O sırada oradan otomobili ile geçmekte olan kardeşi yol kenarında yatan ağabeyini görüp durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Toprak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BAŞKA BİRİ TARAFINDAN İTİLMİŞ OLABİLİR İHTİMALİ

Polis ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevre sakinleri ise, sağlık ekipleri ve polislerin çalışmalarını film izler gibi izledi. Genç adamın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis genç adamın başka birisi tarafından aşağı atılmış olma ihtimaline karşılık soruşturma başlattı.









