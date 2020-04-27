Pendik'te fazla yolcu alan minibüs şoförüne cezai işlem

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından ekiplerin toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor...

Pendik'te denetim gerçekleştiren polis ekipleri, geçen minibüsler tek tek durdurdu.

Kimi minibüsler kurallara uygun bir şekilde taşımacılık yaparken kimi minibüslerin ise fazla yolcu aldığı görüldü.

"ENGELLİ KOLTUĞUNA OTURMUŞLAR, SAYAMADIM"

Ekipler denetimler sırasında durdurduğu bir minibüste yolcuların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve fazla yolcu aldığını tespit etti.

Ekipler sürücüye fazla yolcu almasından dolayı cezai işlem uyguladı.

Sürücü Erdem Yarar, “Kurallara uyuyorum maske ve eldivenimi takıyorum. Engelli koltuğuna da oturmuşlar, sayamadım bir anda yürüdüm. İndirdiğimizin yerine alıyoruz, ama fark edemedim yolcu sayısını" diye konuştu.