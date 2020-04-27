taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.978
Euro
7.566
Altın
1718.08
Borsa
100194.3
Gram Altın
384.243
Bitcoin
53595.94

Pendik'te fazla yolcu alan minibüs şoförüne cezai işlem

Denetim sırasında bir minibüste 3 fazla yolcu çıkarken, minibüsün şoförü, "Engelliler koltuğuna da oturmuşlar, sayamadım bir anda yola çıktım" dedi.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Pendik'te fazla yolcu alan minibüs şoförüne cezai işlem

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından ekiplerin toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor...

Pendik'te denetim gerçekleştiren polis ekipleri, geçen minibüsler tek tek durdurdu.

Kimi minibüsler kurallara uygun bir şekilde taşımacılık yaparken kimi minibüslerin ise fazla yolcu aldığı görüldü.

"ENGELLİ KOLTUĞUNA OTURMUŞLAR, SAYAMADIM"

Ekipler denetimler sırasında durdurduğu bir minibüste yolcuların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve fazla yolcu aldığını tespit etti.

Ekipler sürücüye fazla yolcu almasından dolayı cezai işlem uyguladı.

Sürücü Erdem Yarar, “Kurallara uyuyorum maske ve eldivenimi takıyorum. Engelli koltuğuna da oturmuşlar, sayamadım bir anda yürüdüm. İndirdiğimizin yerine alıyoruz, ama fark edemedim yolcu sayısını" diye konuştu.

Pendik'te fazla yolcu alan minibüs şoförüne cezai işlem

Pendik'te fazla yolcu alan minibüs şoförüne cezai işlem

Pendik'te fazla yolcu alan minibüs şoförüne cezai işlem

Pendik'te fazla yolcu alan minibüs şoförüne cezai işlem

İlginizi Çekebilir
Van'da terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı
MİT ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan'a gitme hazırlığı yapan DEAŞ'lı 2 terörist, yakalanarak gözaltına alındı.
Kaza yapan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu
Sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs ile çarpışarak çarşıya uçan otomobil askıda kalırken, kazada 2 kişi yaralandı.
Avcılar'da papağanlar, ağaçları mesken tuttu
Çam ağaçlarında bulunan 10'dan fazla papağanı gören bir vatandaş, “Bu papağanlar koronavirüs günlerinde insanlar için neşe kaynağı oldu." dedi.
Türkiye'nin yardım gücü gururlandırdı
Avrupa ülkeleri korona sürecinde kendi vatandaşlarına hizmet vermekte aciz kalırken Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun, kendi vatandaşını yalnız bırakmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
2380
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
264
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
142
Prof. Dr. Özlü:Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
Prof. Dr. Özlü:Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
68
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
45
Trump ve Macron'un koronavirüs görüşmesi
Trump ve Macron'un koronavirüs görüşmesi
68
İstanbul'da 4 günlük yasağın bilançosu
İstanbul'da 4 günlük yasağın bilançosu
13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir