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Pendik'te fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför

Koca yürekli minibüs şoförü sara krizi geçiren kadını güzergahından çıkarak hastaneye yetiştirmek için saniyelerle yarıştı.

İHA | 12.06.2019 - 11:32..
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Seyir halinde olan minibüsteki bir kadın yolcu bir anda sara krizine girerek fenalaştı.

Kadının durumunu fark eden diğer yolcular yardımcı olmak için seferber oldu.

ŞOFÖR SARA KRİZİ GEÇİREN KADIN İÇİN HASTANENİN YOLUNU TUTTU

Pendik-Aydınlı güzergahında çalışan bir hatlı minibüste yolcular fenalaşan kadının yüzüne su vurarak yardım ederken, kahraman minibüs şoförü Serkan Karakaş, kadını hastaneye yetiştirmek için çalıştığı güzergahtan çıkarak hastanenin yolunu tuttu. Kriz geçiren kadın çok geçmeden Tuzla Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Pendik'te fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför

Şoförün fenalaşan kadını hastaneye götürme çabası

İNSANLIK GÖREVİNİ YAPIP İŞİNİN BAŞINA DÖNDÜ

Minibüs şoförü Karakaş, diğer yolcuların mağdur olmaması için fenalaşan kadını hastaneye bıraktıktan hemen sonra işinin başına döndü. Karakaş, olaydan bir gün sonra hastaneye giderek sara hastası kadını ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.
Yaşanan olayı anlatan kahraman şoför Serkan Karakaş, “Duraktan çıktık Güzelyalı köprüsünün oraya giderken bir anda arkadan yolcu rahatsızlanmış herhalde epilepsi hastası. O an araba da doluydu E-5’ten bastım gittim Tuzla Devlet Hastanesine yetiştirdim. Acile yatırdık sonra araba dolu olduğu için çıktık geri yolcuları bırakmak için. Sonra tekrar hastaneye gittik, hastamızın durumu gayet iyi şu an bir sıkıntı yok” dedi.

Pendik'te fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför

Pendik'te fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför

Pendik'te fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför

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