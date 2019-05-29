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Pendik'te gençler birbirine girdi

Pendik’de, iki kalabalık genç grup arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların konuştuğu kavgada, 5 genç yaralandı.

İHA | 29.05.2019 - 10:20..
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Pendik sahilinde kalabalık iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay, meydan kavgasına dönüştü.

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada 5 genç yaralanırken, diğer şahıslar da olay yerinden hızla uzaklaştı. Kavgaya tanık olan çevredeki vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

Pendik'te gençler birbirine girdi

MAHALLELİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 5 kişinin yaralandığı kavgada, olay yerinde çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlarca yapıldı. Vatandaşlar, yerde yatan yaralı gençleri kilimlerin üzerine yatırarak yardım etti. Daha sonra yaralılar, tedavi ve kontrol amaçlı olarak ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

Pendik'te gençler birbirine girdi

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