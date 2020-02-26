İstanbul Pendik'te bulunan özel bir hastanede, Gamze Ö. isimli hastanın kol saati, Nizamettin S. isimli hastaya ait cep telefonu ve hasta yakını Hanife D.'ye ait cep telefonu çalındı.

Arka arkaya hırsızlıkların yaşanmasının üzerine hastane yetkilileri, emniyete ihbarda bulundu.

HIRSIZ, GARSON ÇIKTI

Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis, hastaların ve hasta yakının eşyalarını çalan kişinin hastanede yemek dağıtımı yapan özel bir yemek şirketinde garson olarak çalışan Zeynel T. olduğunu belirledi.

Pendik'te hastanede yemek dağıtan garson hırsız çıktı

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Zeynel T., emniyetteki ifadesinde cep telefonlarını ve saati çaldığını kabul ederken, cep telefonunu ve saati geri teslim edebileceğini fakat diğer telefonu bir caminin arkasında bulunan yer altı konteynerine attığını belirtti.

ZANLI TUTUKLANDI

Emniyet ekipleri, şüphelinin attığı telefonu civarda arama yaparak bulurken, iki cep telefonu ve kol saati sahiplerine teslim edildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin hasta odalarına girdiği anlar ise kameralara yansıdı.