taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1489
Euro
6.6932
Altın
1648.19
Borsa
114212.47
Gram Altın
325.331
Bitcoin
56430.34

Pendik'te hastanede yemek dağıtan garson, hırsız çıktı

Yemek dağıtma bahanesiyle odalara giren garson, hastalara ait özel eşyaları çaldı. Polis ekiplerince yakalanan garson, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA | 26.02.2020 - 11:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Pendik'te bulunan özel bir hastanede, Gamze Ö. isimli hastanın kol saati, Nizamettin S. isimli hastaya ait cep telefonu ve hasta yakını Hanife D.'ye ait cep telefonu çalındı.

Arka arkaya hırsızlıkların yaşanmasının üzerine hastane yetkilileri, emniyete ihbarda bulundu.

HIRSIZ, GARSON ÇIKTI

Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis, hastaların ve hasta yakının eşyalarını çalan kişinin hastanede yemek dağıtımı yapan özel bir yemek şirketinde garson olarak çalışan Zeynel T. olduğunu belirledi.

Pendik'te hastanede yemek dağıtan garson hırsız çıktı

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Zeynel T., emniyetteki ifadesinde cep telefonlarını ve saati çaldığını kabul ederken, cep telefonunu ve saati geri teslim edebileceğini fakat diğer telefonu bir caminin arkasında bulunan yer altı konteynerine attığını belirtti.

Pendik'te hastanede yemek dağıtan garson, hırsız çıktı

ZANLI TUTUKLANDI

Emniyet ekipleri, şüphelinin attığı telefonu civarda arama yaparak bulurken, iki cep telefonu ve kol saati sahiplerine teslim edildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin hasta odalarına girdiği anlar ise kameralara yansıdı.

Pendik'te hastanede yemek dağıtan garson, hırsız çıktı

İlginizi Çekebilir
Sigarayı bırakan klima ustası, 90 bin lira biriktirdi
Denizli'de, 12 yıl önce sigarayı bırakan klima ustası, hayatını sigarayla mücadeleye adadı. Sigaraya verdiği parayı biriktirmeye başlayan, iki araç ve bir motosiklet aldı.
Adana'da otogarda silahlı çatışma
Bir otobüs firmasının fazla bagaj getiren müşterisinden para istemesi üzerine çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışma, güvenlik kamerasına yansıdı.
Ataşehir'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 yaralı
Kontrolden çıkarak otomobile çarpan yolcu otobüsü, çarpmanın etkisiyle havada asılı kaldı.
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs için uyarılar
Bakan Koca, virüsün yayılmaması için devlet olarak tüm tedbirlerin alındığını, vatandaşların da kişisel hijyenlerine önem vermesi gerektiğini söyledi
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
291
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
310
Defne Samyeli, Palandöken'de
Defne Samyeli, Palandöken'de
209
İyi Parti'de ittifak tartışmaları
İyi Parti'de ittifak tartışmaları
310
Hikmet Köksal öldü
Hikmet Köksal öldü
293
Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı
Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı
228
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir