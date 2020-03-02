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Pendik'te hastanede yetkisiz estetik ameliyatı

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yetkisiz estetik ameliyatı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

İHA | 02.03.2020 - 15:07..
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İstanbul Pendik'te polis merkezine başvuran İran uyruklu 2 vatandaş, özel bir hastanede İran vatandaşı M.B. ve R.Y. isimli şahısların yetkisiz estetik ameliyatı yaptığını söyleyerek şikayetçi oldu.

YURT DIŞINDAN MÜŞTERİ GETİRİYORLAR

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, İran uyruklu R.Y. isimli şahsın yurt dışından müşteri getirdiğini, getirdikleri müşterileri özel hastanede estetik ameliyatı yaptıkları belirlendi.

Resmi kayıtlarda ameliyatı yapan doktor olarak hastane sahibinin gösterildiğini ancak ameliyatları İran uyruklu J.J.T. ve M.B.’nin yaptığı tespit edildi.

Özel hastanede yetkisiz estetik ameliyatına suçüstü

Pendik'te hastanede yetkisiz estetik ameliyatı

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Polis ekipleri, estetik operasyonu için müşteri kazanma işini yapan İran uyruklu R.Y.’yi takip altına aldı.

Daha sonra ameliyathaneye giren polis ekipleri, ameliyat masasında yatan ve karın bölgesinde kesiler olan A.G. isimli zanlıya müdahale eden İran uyruklu M.G. ve J.J.T. isimli şahısları suçüstü yakaladı.

Pendik'te hastanede yetkisiz estetik ameliyatı

6 GÖZALTI

Zanlıların yanında bulunan anestesi uzmanı A.G., anestezi teknisyeni A.Ç., ameliyathane hemşiresi M.S. ve müşteri kazanma işini yapan İran uyruklu R.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 6 zanlıdan 3’ü tutuklandı. Öte yandan, soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, polis ekiplerinin yetkisiz şekilde ameliyat yapıldığı sırada düzenlediği operasyon kameraya yansıdı.

Pendik'te hastanede yetkisiz estetik ameliyatı

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