Hayatını kurtaran ekiplere bıçak çekti

İstanbul'un Pendik ilçesi Batı Mahallesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda araç kontrolünü kaybeden Arif Atalay adlı sürücü, trafik ışıklarına ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİNE BIÇAK ÇEKTİ

Kazaya müdahale eden itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Atalay'ı kurtararak, sağlık ekiplerin teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırması Hastanesi'ne kaldırılan Atalay, bu sırada olay yerinden bir kilometre ileride sağlık görevlilerine bıçak çekip, araçtan indi.

UZAKLAŞAMADAN YAKALANDI

Sağlık ekiplerinin haber vermesi üzerine polis ekipleri ve mahalle bekçileri, Atalay'ı kısa sürede yakaladı. Sağlık görevlilerinin şikâyetçi olması üzerine gözaltına alınan Atalay, ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

DEVRİLEN TRAFİK IŞIKLARI KALDIRILDI

İtfaiye ve polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Belediye ekipleri de devrilen trafik ışıklarını kaldırarak, yolun güvenliğini sağladı.

Kaza ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.