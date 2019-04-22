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Pendik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si kadın 6 kişi yaralandı.

DHA | 22.04.2019 - 02:23..
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İstanbul'un Pendik ilçesinde Ballıca Köyü Yolu Yeşilvadi Mahallesi girişinde , sürücüsü öğrenilemeyen 06  MKA 07 plakalı otomobil, Yeşilvadi Mahallesi'nden ana yola çıkmakta olan sürücüsü öğrenilemeyen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İKİ YARALI ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bazı yaralılar kazanın etkisiyle yola savrulurken  iki yaralı araçlarda sıkıştı.  Olay yerine ulaşan ekiplerinin çalışması sonucu araçlarda  sıkışan yaralılar kurtarılarak  ambulansa alındı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle her iki araçta da hurdaya dönerken araçların parçaları etrafa saçıldı.  Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kazayı gören Ersin Altın adlı bir vatandaş, “Pat diye bir ses oldu. Bir çıktık, iki kişi orada bir kişi burada yatıyordu. Ne olduğunu tam olarak anlayamadık. 2'si kadın 6 kişi yaralı vardı. Beyazlı olan aradan çıkarken 06 Ankara plakalı ona vuruyor. Birbirlerini tanıyorlarmış galiba. Kavga etmişler önceden öyle diyorlar" diye konuştu.

Pendik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Pendik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Pendik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Pendik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Pendik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

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