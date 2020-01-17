Pendik’te kavga etmeye çalışan gençler

İstanbul Pendik’te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir grup arkadaş otomobille yolculuk ediyorlardı.

İddiaya göre, bir süreliğine park edilen araçtan inen şahıs, arkadaşından aracın anahtarlarını istedi. İsteği yerine getirilmeyince öfkelenen şahıs, aracı tekmelemeye başladı.

TEKME ATMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜ

Sürücü de araçtan inince kavga yaşandı. Şahıs, karşısındakine yumruk ve tekmelerle vurmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Şahıs tekme atmaya çalışırken aniden yere kapaklanırken, kavga çok sürmeden çevredekilerin müdahalesiyle sonlandı.

Kavga edemeyen atarlı gençler- VİDEO

BABASINA ZOR ANLAR YAŞATTI

Daha sonra şahsın babası olay yerine gelerek dakikalarla oğlunu oradan götürmeye çalıştı. Fakat gitmeye ikna olmayan şahıs babasına zor anlar yaşattı.





