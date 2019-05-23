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Pendik'te kaza: 2 yaralı

Pendik’de kontrolden çıkan araç kamyonete çarptı. Yaralanan iki araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İHA | 23.05.2019 - 09:52..
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Pendik Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyir halinde olan 34 ZL 310 plakalı otomobilin sürücüsü Cengiz D., bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetin kaybetti.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kontrolden çıkan otomobil önünde ilerleyen İsmail A. yönetimindeki kamyonete hızla çarptı. Kaza sebebiyle iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Pendik'te kaza: 2 yaralı

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yaralanan iki sürücü ambulanslara bindirilerek Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya sebebiyet veren otomobil kullanılamaz hale gelirken, yolda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik ekipleri kontrollü bir şekilde trafiğin akışını sağladı. Daha sonra yolda kalan araçlar olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı.

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