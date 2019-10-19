Pendik'te kazaya yardım için duran araca arkadan çarptı

Yenişehir Mahallesi D-100 karayolunun E-80 bağlantı yolu Kartal istikametinde seyreden araç sürücüsü, karşı yönde meydana gelen trafik kazasına bakıp yardım etmek için durdu.,

Kazaya bakmak için duran araca arkadan çarptı VİDEO

AĞIR YARALANDI

Durduğu sırada arkadan gelen motosiklet öndeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleye göre vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle E-80 Bağlantı yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.



