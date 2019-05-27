İstanbul Pendik'te lüks aracıyla caddeye çıkan maganda, akan trafiğe aldırmadan drift yaptı.

Sürücüler durmak zorunda kalırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TRAFİĞİN ORTASINDA DRİFT YAPTI

Trafiği durduran sürücü, cadde ortasında drift yapmaya başladı. Sürücüler durmak zorunda kalırken, şahıs uzun süre bu şekilde şovuna devam etti. Ardından trafiği birbirine katan sürücü caddeden ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pendik’te drift yapan lüks araçlı maganda

SÜRÜCÜLER DURMAK ZORUNDA KALDI

Görüntülerde sürücü, cadde ortasında drift yapmaya başlıyor. Sürücüler durmak zorunda kalırken, sürücü ardından caddeden ayrılıyor.