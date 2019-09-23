taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.731
Euro
6.3008
Altın
1519.14
Borsa
99998.73
Gram Altın
279.479
Bitcoin
56852.74

Pendik’te ormanı yakan zanlı adliyede

Aydos Ormanı’nda yangın çıkardığı iddia edilen Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

İHA | 23.09.2019 - 15:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Pendik’teki Aydos Ormanı’nı geçtiğimiz Perşembe günü yaktığı iddia edilen ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Y.A., terör örgütüyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülmüştü.

"BEN YAPMADIM Kİ"

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı Y.A., polis ekipleri tarafından İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Y.A. basın mensuplarının ‘Neden yaptınız?’ sorusuna, "Ben yapmadım ki" diyerek cevap verdi. Savcılığa götürülen zanlının ifadesi alınacak.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan kundakçının ormanı yakarkenki görüntüleri vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı

Ormanı ateşe veren kundakçı vatandaş kamerasına yakalandı VİDEO

Pendik’te ormanı yakan zanlı adliyede

Pendik’te ormanı yakan zanlı adliyede

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Selçuk Üniversitesi rektörünün malikanesi

Selçuk Üniversitesi rektörünün malikanesi

475
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili son açıklama

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili son açıklama

138
Bakanlıktan çakar lamba yasağı

Bakanlıktan çakar lamba yasağı

219
Sergey Şoygu: Sibirya'ya dönmek en büyük hayalim

Sergey Şoygu: Sibirya'ya dönmek en büyük hayalim

27
IMF heyetinin CHP ve İyi Parti ile görüşmesine tepki

IMF heyetinin CHP ve İyi Parti ile görüşmesine tepki

376
İBB iş başvuruları için site kurdu

İBB iş başvuruları için site kurdu

421
Ankara'yı hareketlendiren Devlet Bahçeli haberi

Ankara'yı hareketlendiren Devlet Bahçeli haberi

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir