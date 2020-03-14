Pendik'te otomobil alev aldı

İstanbul'un Pendik ilçesinde Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bilinmeyen bir nedenden dolayı akan trafikte seyir halinde olan bir otomobil yanmaya başladı.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Yangını kısa sürede fark eden sürücü otomobilini yolun sağına çekerek ilk başta küçük çaplı olan yangına müdahale etmek istedi.

Kısa sürede büyüyen alevlere yangın tüpünün yetersiz kalması sonucu ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobili söndürdükten sonra LPG'li olduğu belirlenen araçta uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Küle dönen otomobilini çaresiz gözlerle izledi

YANAN ARACINI İZLEDİ

Olaydan yara almadan kurtulan sürücü polis ekiplerine bilgi verirken itfaiye ekiplerinin çalışmasını ve küle dönen otomobilini çaresiz gözlerle izledi.

İtfaiye ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan sürücü, polis ekiplerine de yangının nasıl başladığını anlattı.

Trafik ekiplerinin olay yerine gelmesi sonucu patlama tehlikesinin ortadan kalkmasının ardından tek şeritten devam eden trafikte de aksamaların olmasını engelledi.