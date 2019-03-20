Pendik’te otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Kaza, sabah 05.30 sıralarında, Pendik Yayalar Mahallesi’nde meydana geldi. Çift yönlü cadde üzerinde Ömer Faruk Özışık yönetimindeki 34 VT 8653 plakalı otomobil ile yine aynı cadde üzerinde karşı istikametten gelen M.Ç. yönetimindeki 44 DP 662 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile otomobil içerisindeki Ömer Faruk Özışık ile beraberinde bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı. Otomobil içerisindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

OTOMOBİL İÇERİSİNDE SIKIŞIP ÖLDÜLER

Kaza sonrası durumu gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler otomobil içerisinde sıkışan Ömer Faruk Özışık ile beraberindeki kişinin olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.





YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen acılı yakınlar, yakınlarının cansız bedenini ile karılaşınca sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



