İnsanların duygularını sömüren dilencilerin yaptığı akılalmaz taktiklere her gün bir yenisi ekleniyor.

İstanbul Pendik'te, zabıta ekipleri bölgede bulunan dilencilere yönelik çalışma düzenledi. Çalışma sonrası zabıta ekipleri, karşısına çıkan manzarayla şaşkına döndü.

KUMAŞTAN BEBEK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Üstüne astığı açız yazısı ve bebekle dilenen bir kadını gören ekipler, kadını yakalayarak, zabıta merkezine götürmek için minibüse bindirdi. Bu sırada bebeği kadının kucağından alan ekipler, hayatının şokunu yaşadı.

Pendik'te sahte bebekli dilenci yakalandı ViDEO

GÖZALTINA ALINDIĞI SIRADA GÜLÜCÜKLER DAĞITTI

Ekipler, kadının kucağında bebek diye taşığıdı şeyin kumaştan yapılmış sahte bebek olduğunu fark etti. İnsanların duygularını bu şekilde istismar eden kadına tepki gösteren zabıta görevlileri, gülerek tepki veren kadını zabıta merkezine götürdü.