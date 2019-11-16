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Pendik'te silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Pompalı tüfekli bir saldırgan, önce bir markette sonra binanın içerisinde art arda tetiğe basıp dehşet saçtı. Saldırgan olay yerinde linç edilmek istendi.

DHA | 16.11.2019 - 12:27..
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Pendik'te silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul Pendik'te sabah saatlerinde eline pompalı tüfeği alan saldırgan, dehşet saçtı.

Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda A.E. isimli pompalı tüfekli saldırgan, bir markete girerek akrabası olan kişilere kurşun yağdırdı. Marketten çıkan saldırgan, ardından bir binaya girerek burada da bir kişiyi vurdu.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Silahlı saldırıda kurşunların hedefi olan Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz öldü, Ayhan Yılmaz ise yaralandı.

Cinayetin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Pendik'te silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı VİDEO

MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ, POLİS BİBER GAZI SIKTI

Saldırgan A.E. cinayetleri işlediği binada yakalanırken, mahallede toplanan ölenlerin yakınları saldırganı linç etmek istedi. Polis uzun süre kalabalığı binadan çıkaramayınca, binanın kapısına zırhlı araç yanaştırdı. Ekipler, binanın önünde toplanan kalabalığı uzaklaştırmak için ise biber gazı kullandı.

Pendik'te silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

ZIRHLI ARAÇ İLE UZUN SÜRE ÇIKAMADILAR

Saldırgan zırhlı polis aracına alındıktan sonra da gerginlik sürdü. Polis kalabalığı uzaklaştırmak için müdahalede bulundu. Uzun uğraşlar sonunda saldırganın içinde bulunduğu zırhlı araç, mahalleden uzaklaştı.

Pendik'te silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

'KIZ VERME' TARTIŞMASI KANLA BİTTİ

Olayın 'kız verme' meselesi sırasında çıkan tartışmadan dolayı yaşandığı belirtilirken, o sırada olay yerinde olan bir kadının kucağındaki bebek de biber gazından etkilendi. Bebeğe ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı.

Pendik'te silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Pendik'te silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Pendik'te silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Pendik'te silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Pendik'te silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

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