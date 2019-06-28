taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7633
Euro
6.567
Altın
1413.36
Borsa
95813.85
Gram Altın
261.784

Pendik'te tek teker maganda

Motosikletin selesinde dizleri üzerinde duran trafik magandası, tek teker üzerinde ilerleyerek yolda tehlike saçtı.

İHA | 28.06.2019 - 10:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Pendik Kurtköy Mahallesinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yolda tek teker üzerinde ilerleyerek tehlike saçtı.

DİZLERİ ÜZERİNDE DURDU

Motosikletli magandanın, motosiklet selesinde dizleri üzerinde duruyor olması da görenleri şaşkına çevirdi. Motosikletli magandanın hem tek teker üzerinde ilerlemesi hem de motosiklet selesinde dizleri üzerinde durması adeta pes dedirtti.

ARKADAŞI KAMERAYA ÇEKTİ

Hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe sayan motosikletli magandanın trafikteki tehlike saçtığı anlar, şahsın arkadaşı tarafından kaydedildi.
Motosikletli magandanın trafikte faciaya davetiye çıkardığı anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Pendik’te motosikletli magandanın tek teker terörü

Pendik'te tek teker maganda

Pendik'te tek teker maganda

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
G-20 zirvesi başladı

G-20 zirvesi başladı

258
Karı-kocanın yarışı zincirleme kaza ile son buldu

Karı-kocanın yarışı zincirleme kaza ile son buldu

132
Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

98
Yeni sigara paketleri belli oldu

Yeni sigara paketleri belli oldu

57
Ekrem İmamoğlu'ndan köprü trafiği açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan köprü trafiği açıklaması

85
Mustafa Sandal terk edildi

Mustafa Sandal terk edildi

11
Arnavutköylüler Suriyeliler konusunda çözüm bekliyor

Arnavutköylüler Suriyeliler konusunda çözüm bekliyor

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir