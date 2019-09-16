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Pendik’te trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de hafif yaralandı.

İHA | 16.09.2019 - 01:54..
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Pendik TEM bağlantı yolunda Kaynarca yönünde ilerleyen Kamil Dalkılıç’ın kullandığı otomobil Sabiha Gökçen Havalimanı civarındaki tünelde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

Dalkılıç’ın otomobili karşı şeritteki Şehamettin Çilekçi’nin kullandığı 34 JV 4540 plakalı otomobille ile kafa kafaya çarpıştı.

Trafik kaza sonucu Şehamettin Çilekçi hafif yaralanırken Kamil Dalkılıç ile Çilekçi’nin kullandığı otomobilde yolcu koltuğunda oturan Fadime Çilekçi (63) hayatını kaybetti.

TÜM MÜDALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Dalkılıç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluşurken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Pendik’te trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

Pendik’te trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

Pendik’te trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

Pendik’te trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

Pendik’te trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

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