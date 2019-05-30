TEM otoyolunda trafik kazası: 2 yaralı

1 158 yıllık hat tablosu 55 bin liraya alıcı buldu "Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" müzayedesinde, siyah zemin üzerine zerendud tekniği ile tatbik edilmiş, celi sülüs hat yazılı, 1861 tarihli tablo 55 bin lirayla satışı yapılan en pahalı eser oldu.

2 Emlak vergisinde son günler Emlak vergisi ödemelerinin ilk taksiti 31 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

3 YKS giriş belgeleri açıklandı YKS giriş belgeleri erişime açıldı

4 Yapay zekayı kontrol etmek için Yapay Zeka Konseyi kurulacak Dünya Ekonomik Forumu (WEF), yapay zekayı küresel bazda kontrol etmek ve kullanmak için bir konsey kurmayı planlıyor.

5 Şırnak'ta belediye başkanı bayram şekeri dağıttı Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde AK Partili Belediye Başkanı Medeni Tatar, beldede bulunan 650 haneye bayramlık şeker ve meşrubat yardımında bulundu.

6 Yasemin Kay Allen: Aşık olunca insan her türlü kaybediyor Londra doğumlu 29 yaşındaki Yasemin Kay Allen, bir dergiye verdiği röportaj ve çektirdiği fotoğraflar ile dikkat çekti.