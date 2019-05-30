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TEM otoyolunda trafik kazası: 2 yaralı

Pendik'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

AA | 30.05.2019 - 08:45..
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TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı civarında İstanbul yönünde seyreden İbrahim K'nin kullandığı 26 SU 801 plakalı kamyon, aynı yönde giden 34 GGC 68 plakalı kamyona arkadan çarptı.

2 YARALI

Kazada İbrahim K. aracında sıkışarak ağır yaralandı, ismi henüz öğrenilemeyen diğer kamyonun sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜ ARAÇTAN ÇIKARILDI

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sıkışan sürücüyü aracından kurtardı. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TEM otoyolunda trafik kazası: 2 yaralı

TEM otoyolunda trafik kazası: 2 yaralı

Kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluşurken, kaza yapan kamyonların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.


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