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Pendik'te yaşlı kadına kapkaç dehşeti kamerada

Yaşlı kadınların arkasından yanaşarak kollarındaki çantaları çalıp kaçan şüpheli, yakalandı.

DHA | 01.02.2020 - 14:01..
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İstanbul Pendik'te bir şüphelinin yaşlı kadınların arkasından yanaşarak kollarındaki çantaları kapkaç yaptığı bilgisini alan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Pendik’te yaşlı kadının çantasını çalan kapkaççı İZLE

SON KAPKAÇINI YAPTI

Şüphelinin 17 Ocak'ta Sapanbağları Mahallesi ve 21 Ocak'ta Yeni Mahalle'deki kapkaç olaylarını yapan Emsal K. (25) olduğu belirlendi. Şüpheli Pendik, Bahçelievler Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şüphelinin, üstünden mağdurlara ait bir adet cep telefonu ele geçirildi. Çalışmaların devamında ise şüphelinin son olayda çaldığı çanta içerisindeki mağdura ait kimlik, cüzdan ve 10 lira parayla bulundu.

Pendik'te yaşlı kadına kapkaç dehşeti kamerada

TUTUKLANDI

Emsal K. emniyetteki, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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