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Pendik'te yolcu dolu minibüste hırsızlık

Pendik‘te bir hatlı minibüste yolculuk eden bir şahıs, şoför araçtan indiği sırada kaşla göz arasında minibüsteki paraları çaldı.

Haber Merkezi | 05.04.2019 - 17:42..
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Pendik minibüsünde bir yolcu, sürücünün aşağı inmesini fırsat bilerek, bin 500 lira parayı çaldı.

GÖZÜNE KESTİRDİĞİ PARAYI ÇALDI

Pendik’teki bir hatlı minibüste yolda seyir halinde olan minibüsün sürücüsü Buğra Altınsoy, kına gecesi için biriktirdiği bin 500 lirayı sayarak minibüsün para cebine koydu. Daha sonra minibüs sürücüsü, yoldaki başka bir aracın sürücüsü ile tartışması sebebiyle minibüsten indi. O sırada paraları gözüne kestiren bir yolcu, şoför koltuğunun yanındaki paralara doğru yöneldi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şahıs, minibüsteki yolcuları ve şoförü bir süre izledikten sonra paraları cepten aldı. Minibüsteki diğer yolculara aldırmadan kaşla göz arasında paraları çalan hırsız minibüsten inerek kaçtı. Minibüsteki güvenlik kameralarını incelenmesinin ardından, paraların yaşlı bir adam tarafından çalındığı tespit edildi. Polis, minibüsteki paraları çalan hırsızı kısa sürede yakaladı.

Yolcu dolu minibüste hırsızlık kamerada

"KINA GECESİ PARASIYDI"

Paraları çalınan minibüs şoförünün babası Talip Altınsoy, "Çocuk kına gecesi için evden para getiriyor. Yan cebe koyuyor, yolda ben alacağım parayı. O ara bir münakaşa oluyor, çocuk arabadan aşağı iniyor. Aşağı inince de arka koltuktan geliyor buradan paraları alıyor. Bin 500 lira para vardı. Yolculara sordum kimse görmedik dedi. Karakola gidince de bir kadın dedi ki ‘bir yaşlı amca indi. Sonra kamera görüntüleri aldık, yaşlı bir adammış herhalde yakalanmış, karakoldaymış” şeklinde konuştu.

Pendik'te yolcu dolu minibüste hırsızlık

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