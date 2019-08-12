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Pendik'te zincirleme kaza: 2 yaralı

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 araç birbirine girdi ve 2 kişi yaralandı.

İHA | 12.08.2019 - 09:34..
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İstanbul Pendik'te hızla ilerleyen bir otomobil, hızını alamayarak içerisinde askeri personel bulunan araca duramayarak çarptı.

Pendik'te zincirleme kaza: 2 yaralı

2 YARALI

Aracın çarpmasıyla savrulan otomobil de önündeki minibüse çarptı. Kazaya sebebiyet veren araç ardından yoldaki başka bir araca daha çarparak durabildi. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada astsubay kıdemli başçavuş ile direksiyon başında olan uzman çavuş yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

Pendik'te zincirleme kaza: 2 yaralı

FRENE BASTIĞI HALDE DURAMADI

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü, “Minibüs duruyordu, önümdeki gri askeri araç o tarafa doğru döndü. O esnada da arkadaki araba aşırı hızlı geldi, frene bastığı halde duramadı önce plakasız araca çarptı, o da öndeki minibüse çarptı. Akabinde araç savrularak arabamın yan tarafına vurdu. İki kişi yaralı.” dedi.

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