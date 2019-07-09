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Pendik'teki magandalar hakkındaki iddianame hazırlandı

Hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 sanık hakkında 20'şer yıl hapis isteniyor.

Haber Merkezi | 09.07.2019 - 20:27..
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Pendik'teki magandalar hakkındaki iddianame hazırlandı

İstanbul’un Pendik ilçesinde D-100 karayolunda, kendilerine yol vermediklerini iddia ettikleri bir otomobilin önünü kesen iki saldırgan, içinde hamile bir kadının da bulunduğu araca saldırdı.

Bu olay kamuoyunda büyük tepki geçti.

Saldırganlar Hüseyin Sel ve Hasan Sel, tutuklandı.

Savcı Hüsel Sel ve Hasan Sel hakkında iddianameyi hazırladı.

İSTENEN CEZA

Sanıkların kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma, mala zarar verme, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 20'şer yıla kadar hapsi istendi.

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