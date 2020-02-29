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Minibüs şoförleri, şehitler için araçlarına siyah kurdele bağladı

İstanbul'da bazı minibüsçüler, İdlib'teki hain saldırıda şehit olan 34 Mehmetçiği, araçlarına siyah kurdele bağlayarak andı.

İHA | 29.02.2020 - 10:09..
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İstanbul'da Pendik-Kadıköy hattında çalışan minibüsçüler İdlib'teki saldırı sonrası şehitlerin anısına anlamlı bir adım attı.

Minibüs şoförleri, şehitler için araçlarına siyah kurdele bağladı

SİYAH KURDELE BAĞLADILAR

Minibüs şoförleri, şehit ailelerine destek olmak ve acılarını paylaştıklarını belirtmek için araçlarına siyah kurdele bağladıklarını belirtti.

Yoldan geçen taksiciler ve servis şoförleri de araçlarına siyah kurdele bağlayarak minibüsçülerin yasına ortak oldu.

Minibüs şoförleri, siyah kurdele bağladı VİDEO

Minibüs şoförleri, şehitler için araçlarına siyah kurdele bağladı

"VATANIN, MİLLETİN, ASKERİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Şehitleri anmak için minibüslere siyah kurdele bağlanması hakkında konuşan İbrahim Bilgiç, “Ülkemizde yaşanmış olan acı olaylardan dolayı, arabalarımıza şehitlerimiz uğruna ‘yastayız’ diyerek siyah kurdele bağlıyoruz. Vatanın, milletin, askerimizin, polisimizin başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin.” dedi.

Minibüs şoförleri, şehitler için araçlarına siyah kurdele bağladı

"BÜTÜN ŞEHİT AİLELERİNE SABIR DİLERİZ"

Aracına siyah kurdele bağlayan bir minibüs şoförü, “Bütün şehit ailelerimize sabır dileriz. Şehitlerimizin ailelerine her zaman destek ve yardımcı olacağımızı bildirmek isteriz.” dedi.

Aracına siyah kurdele bağlayan servis şoförü ise,“Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim sonumuzu hayır etsin. Birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım.” dedi.

Minibüs şoförleri, şehitler için araçlarına siyah kurdele bağladı

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