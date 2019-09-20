Pendik'teki orman yangınında 1 gözaltı

Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda, saat 17.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedilirken yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
3 DÖNEM ALAN HASAR GÖRDÜ
Yangında, yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar gördü.
KUNDAKLAMA ANI KAMERADA
Yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alınırken, kundakçının ormanı yakarkenki görüntüleri vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kundakçı, ormanı yaktıktan sonra arkasını dönüp gidiyor.
Ormanı ateşe veren kundakçı vatandaş kamerasına yakalandı VİDEO