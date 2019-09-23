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Pendik'teki ormanı kundaklayan zanlı tutuklandı

PKK adına orman kundaklayan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA | 23.09.2019 - 23:10..
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Pendik'teki ormanı kundaklayan zanlı tutuklandı

İstanbul Pendik'teki ormanı kundaklayan Yakup Akman'ın adli işlemleri tamamlandı. Akman, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "orman yakmak" suçundan tutuklandı.

Pendik'teki ormanı kundaklayan zanlı tutuklandı

3 DÖNEM ALAN HASAR GÖRDÜ

Yangında, yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar gördü.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alınırken, kundakçının ormanı yakarkenki görüntüleri vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kundakçı, ormanı yaktıktan sonra arkasını dönüp gidiyor.

Ormanı ateşe veren kundakçı vatandaş kamerasına yakalandı VİDEO

Pendik'teki ormanı kundaklayan zanlı tutuklandı

 

Ayrıntılar gelecek...

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