Pendik'teki ormanı kundaklayan zanlı tutuklandı

İstanbul Pendik'teki ormanı kundaklayan Yakup Akman'ın adli işlemleri tamamlandı. Akman, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "orman yakmak" suçundan tutuklandı.
3 DÖNEM ALAN HASAR GÖRDÜ
Yangında, yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar gördü.
KUNDAKLAMA ANI KAMERADA
Yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alınırken, kundakçının ormanı yakarkenki görüntüleri vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kundakçı, ormanı yaktıktan sonra arkasını dönüp gidiyor.
Ormanı ateşe veren kundakçı vatandaş kamerasına yakalandı VİDEO
Ayrıntılar gelecek...