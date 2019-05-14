İstanbul Pendik Erol Kaya Caddesi’nde, 5 Mayıs günü kazı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 24 yaşındaki Sefa Kınataş isimli genç. ağır yaralandı.
Kınataş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti.
YARALI GENCE VATANDAŞLAR YARDIM ETMEYE ÇALIŞMIŞ
Öte yandan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde olay yerinde büyük panik yaşanıyor. Alevler metrelerce yukarı çıkarken, yaralı gence vatandaşlar müdahale etmeye çalışıyor.
Pendik'teki patlamada yaralanan genç hayatını kaybetti ViDEO