Pendik'teki patlamada yaralanan genç hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde otel ve kiliselere yönelik saldırıların gerçekleştiği Sri Lanka'da şimdi de Müslümanlara ait dükkan ve camilere yeni saldırılar gerçekleştiriliyor.

Görüşmede İdlib'teki gelişmeler ve bölge gerginliğinin azaltılması için atılacak adımlar konuşuldu.

Nisan ayında yıllık bazda yüzde 30,75 olarak gerçekleşen fiyat artışı 12 aylık dönemde ise yüzde 18,12 oranında gerçekleşti.

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Ruslar çilekleri yine iade etti

Geçtiğimiz hafta 21 ton çileği içinde tehlikeli tarım haşeresinin tespit edilmesi nedeniyle iade eden Rusya, bu hafta da 22 ton çileği geri gönderdi.