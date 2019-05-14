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Pendik'teki patlamada yaralanan genç hayatını kaybetti

Önceki hafta kazı sırasında doğalgaz borusunun patlamasının ardından ağır yaralanan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA | 14.05.2019 - 10:59..
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İstanbul Pendik Erol Kaya Caddesi’nde, 5 Mayıs günü kazı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 24 yaşındaki Sefa Kınataş isimli genç. ağır yaralandı.

Kınataş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti.

Pendik'teki patlamada yaralanan genç hayatını kaybetti

YARALI GENCE VATANDAŞLAR YARDIM ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Öte yandan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde olay yerinde büyük panik yaşanıyor. Alevler metrelerce yukarı çıkarken, yaralı gence vatandaşlar müdahale etmeye çalışıyor.

Pendik'teki patlamada yaralanan genç hayatını kaybetti ViDEO

Pendik'teki patlamada yaralanan genç hayatını kaybetti

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