Pendik'teki zincirleme trafik kazası TEM'i kitledi

İstanbul Pendik'te saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu üzerinde kaza meydana geldi.

Ankara istikametinde seyir halinde olan kamyonet önündeki iki kamyonete henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Üç kamyonetin karıştığı kazada kamyonet sürücülerinden birisi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ilk tedavisi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan kamyonetlerin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

















