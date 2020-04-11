Penguen dansıyla taburcu edildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran 37 yaşındaki M.Y.'nin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

VİRÜSÜ YENDİ, PENGUEN DANSIYLA UĞURLANDI

Hastanede tedavi altına alınan M.Y.'nin 5 gün sonra yapılan test sonuçlarının negatif olduğu belirlendi. Taburcu edilen M.Y, sağlık ekibi ile 'Penguen dansı' yaptı.

M.Y.'nin hastane koridorunda sırtında çantasıyla dansa ayak uydurmaya çalışması neşeli görüntüler oluşturdu.

Penguen dansı'yla taburcu edildi