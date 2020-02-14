Pentagon 3.8 milyar dolar fonu Meksika duvarına aktaracak

ABD Savunma Bakanlığı'ndan(Pentagon) ABD Kongresine yapılan bildiride, F-35 programı da dahil olmak üzere çeşitli silah programlarına ayrılan 3.8 milyar dolarlık bütçenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'nın sınırına inşa ettirdiği duvara aktarılacağı kaydedildi.

Bildiride, söz konusu kaynağın 'Ülkenin daha büyük önceliklerini desteklemek' ve 'İç Güvenlik Bakanlığının uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesine destek sağlamak' amacıyla verileceği belirtildi.

MEKSİKA SINIRINA İLİŞKİN ACİL DURUM DEVAM EDİYOR

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump da geçen yıl 15 Şubat'ta Meksika sınırına ilişkin ilan edilen ulusal acil durumun devam edeceği konusunda Kongreyi bilgilendirdi. Bilgilendirmede, "ABD'nin güney sınırdaki, sınır güvenliği ve insani kriz durumları ulusal güvenliğimizi tehdit etmeyi sürdürüyor" ifadesine yer verildi.

DUVAR YÜZÜNDEN FEDERAL HÜKÜMET KISMEN KAPANMIŞTI

ABD Temsilciler Meclisinde geçen yıl başında kabul edilen geçici bütçe yasa tasarısında, Meksika sınırına örülecek duvar için 5.6 milyar dolar fon ayrılmış, ancak Senato bu miktarı kabul etmediği için Trump ile Kongre arasında kriz yaşanmıştı. Trump, geçici bütçe tasarısını Meksika duvarı için finansman içermediği gerekçesiyle imzalamayacağını açıklamıştı. Demokratların duvar finansmanı konusunda geri adım atmaması sonrasında ise federal hükümet kısmen kapanmıştı.