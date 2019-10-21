Pentagon ABD birliklerinin bölgede kalabileceğini duyurdu

ABD, Türkiye’yle yaptığı anlaşma çerçevesinde, Suriye’de YPG’li teröristlere yardım için bulunan birliklerini çekmeye başladığını duyurmuştu.

17 Ekim’de ABD’yle varılan anlaşma sonucunda belirlenen, teröristlerin 120 saatlik geri çekilme süresinde sona gelinirken, Pentagon tarafından yapılan yeni bir açıklama, kafalarda soru işareti yarattı.

DEAŞ'I BAHANE ETTİLER

ABD Savunma Bakanı Mike Esper, bölgedeki petrol sahalarının güvenliğinin korunması bahanesiyle sınırlı sayıda askeri birliğin Suriye’de bırakılma ihtimalinin konuşulduğunu duyurdu. (Kaynak: Ensonhaber)

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Amerikan birliklerinin YPG’lilerle koordineli halde çalışarak petrol sahalarının olası bir DEAŞ tehdidinden korunmasının amaçlandığı da bildirildi.

İLK SİNYALİ TRUMP VERDİ

ABD’nin birliklerin kesinlikle çekileceği ile verdiği güvencenin ardından Trump, son olarak attığı "Askerlerimizi eve getiriyoruz" tweet’ini, Mark Esper’in adını yanlış yazdığı gerekçesiyle silmişti. (Kaynak: Ensonhaber)

"Ateşkes çok iyi gidiyor. Çabuk sona eren bazı ufak çatışmalar var. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor. ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor. Petrolün güvenliğini sağladık. Askerlerimizi eve getiriyoruz." şeklindeki paylaşımında yer verdiği "petrolün güvenliğini sağladık" açıklaması, birliklerin bölgede bırakılacağını kanıtlar nitelikte oldu.