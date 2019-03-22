Pentagon DEAŞ'ın Suriye'de bititğini ilan etti

Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonda sone gelindi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de artık DEAŞ'ın elinde hiç toprak parçası kalmadığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) ‘DEAŞ'ın Suriye'de kontrol ettiği herhangi bir toprak kalmadığı' konusunda Başkan Donald Trump'a bilgi verdiğini söyledi.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN BİLGİ VERİLDİ

Sanders'ın yaptığı açıklamaya göre, Savunma Bakanlığı'nı vekaleten yürüten Patrick Shanahan Trump'a bu yönde bilgi verdi.

Daha önce ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Charles E. Summers, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı, "DEAŞ'ın elinde kalan son toprak parçası bu gece itibariyle alınmış olacak" açıklamasını teyit etmemişti.

Trump'ın dün yaptığı, "DEAŞ'ın elinde kalan son toprak parçası bu gece itibariyle alınmış olacak" açıklaması hatırlatılan Summers, "Bu bölge dün gece alındı mı?" şeklindeki soruya net bir yanıt vermekten kaçınmıştı.

Summers, "Ortaklarımızla birlikte her nerede olursa olsun DEAŞ'la mücadeleye devam edeceğiz" ifadesini kullanmakla yetinmişti.

TRUMP, DEAŞ'A KARŞI DÖRT KEZ ZAFER İLAN ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, ilk olarak 19 Aralık 2018'de Suriye'den çekileceklerini duyururken, DEAŞ'ın Suriye'de yenilgiye uğratıldığını ve Amerikan askerlerinin artık ülkelerine geri döneceğini söylemişti.

Trump daha sonra 15 Şubat 2019'da DEAŞ'ın elindeki toprakların tamamının alındığına dair 24 saat içinde açıklama yapacağını söylemişti.

İki açıklaması da doğru çıkmayan Trump, bu sefer 28 Şubat'ta "DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde 100'ü alındı" açıklamasında bulunmuş, ancak bu açıklaması kısa sürede yalanlanmıştı.

Trump iki gün önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere bir harita üzerinde Başkanlık koltuğuna oturduğunda DEAŞ'ın elindeki topraklar ile bugün örgütün elinde kalan toprağı karşılaştırarak "Şu küçük nokta kaldı o da bu geceye kadar alınmış olacak" ifadesini kullanmıştı.