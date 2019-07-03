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Pentagon, kalp atışlarından insanları tanıyan bir sistem geliştirdi

Pentagon, 200 metre uzaklıktaki insanları kalp atışından tanıyabilen yeni bir teknoloji geliştirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 03.07.2019 - 17:00..
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Akıllı telefonlarda bulunan yüz tanıma ve parmak izi okuma sistemi, birçok gizlilik problemleri nedeniyle pek güvenilir olmasa da artık bu teknolojilere bir yenisi daha eklendi.

ABD Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, 200 metre uzaklıktaki insanları kalp atışlarından tanıyabilen yeni bir lazer sistemi hayata geçirdi. Tıpkı parmak izleri gibi benzersiz ve ayırt edici olan kalp atışları üzerinde çalışan Pentagon, bu teknolojiyi, savaş bölgelerindeki düşmanları tanımlamak için geliştirdi.

Pentagon, kalp atışlarından insanları tanıyan bir sistem geliştirdi

KALP ATIŞI TANIMLAMA LAZERİNDEN KAÇMAK İMKANSIZ

Yüz tanıma ve parmak izi tanıma sistemlerinin aksine insanlar, herhangi bir şekilde kalp atışlarını gizleyemez. Bu da Pentagon'un geliştirdiği yeni teknolojiden kaçmanın imkansız olduğunu gösteriyor. Şimdilik 200 metre uzaklığa kadar çalışabilen bu sistemin mesafesi önümüzdeki yıllarda daha da artacak.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Jetson adı verilen kızılötesi lazer tanımlama sistemi, yansıyan lazer ışınlarının Doppler Kayması'nı izleyerek, yüzeyden gelen titreşimleri ölçüyor. Sistem daha sonra kalp atışının neden olduğu vücut yüzeyindeki hareketi belirleyerek insanların kalp atışlarını tespit edebiliyor.

(Doppler KaymasıDalga özelliği gösteren herhangi bir fiziksel varlığın frekans ve dalga boyunun hareketli (yakınlaşan veya uzaklaşan) bir gözlemci tarafından farklı zaman veya konumlarda farklı algılanması olayıdır.)

kalp

İNCE KIYAFETLERDE SİSTEM OLDUKÇA BAŞARILI

Kalp atışlarından insanları tanımlayan bu lazer sistemi, şimdilik sadece tişört veya gömlek gibi üzerinde ince kıyafetler olan insanların kalp atışını ölçebiliyor. Kalın giysilerde lazer, insan vücuduna erişemediğinden sistem başarılı olamıyor. Projede çalışan araştırmacılar, kalp atışlarından insan tanımlama yönteminin yüzde 95 gibi etkileyici bir doğruluk oranına sahip olduğu belirtiryor.

kalp

Pentagon, Irak ve Afganistan gibi ülkelerde insanların biyometrik verilerini zaten topluyor. Bu teknolojinin gelişmesiyle ABD, artık belirli bölgelerdeki insanların kalp atış verilerini de toplamaya başlayabilir.

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