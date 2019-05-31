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Pentagon: Nadir bulunan elementleri Çin'den almayalım

ABD Savunma Bakanlığı, Çin'e bağımlılığı azaltmak için doğada nadir bulunan ve savunma teknolojilerinde kullanılan elementlerin yerli üretimi için federal bütçe talep etti.

AA | 31.05.2019 - 07:19..
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Pentagon, nadir bulunan elementlerle ilişkili raporunu Beyaz Saray ve Kongre’ye sundu.

Rapora ilişkin detaylar henüz ortaya çıkmazken ABD basınına raporda, doğada nadir bulunan elementlerin çoğunlukla Çin’den ithal edilmesinin önemli bir risk teşkil ettiğinin vurgulandığı yansıdı.

"NADİR ELEMENTLER İÇİN FON AYRILSIN"

Çin-ABD ticaret ilişkilerinde tansiyonun yükselmesinin, Pentagon’da nadir bulunan elementler konusundaki kaygıyı artırdığı; Pentagon'un bu konuda yerli üretime geçmek için fon talep ettiğine dikkat çekildi.

Bir Pentagon yetkilisi, AA muhabirine rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'la rapor üzerine çalışma yapıldığı gerekçesiyle raporun diğer detayları ve talep edilen miktar konusunda bilgi vermekten kaçındı ancak raporun, Pentagon’un geçen yıl hazırladığı başka bir raporda tespit edilen zafiyetler üzerine hazırlandığını kaydetti.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, “Bakanlık olarak, ABD’nin ham madde pazarındaki rekabet gücünü iyileştirmek için başkan, Kongre ve ABD sanayisi ile yakından çalışıyoruz.” dedi.

Pentagon: Nadir bulunan elementleri Çin'den almayalım

17 NADİR ELEMENT

Tülyum, Terbiyum, Praseodimiyum, Seriyum ve Skandiyum'un da aralarında yer aldığı, 17 nadir bulunan element bulunuyor.

Bu elementler, ticari malzeme ve cihazların yanı sıra jet motoru, uydu ve lazerler başta olmak üzere çok sayıda kritik askeri araç ve malzemede kullanılıyor.

ABD’nin 2004- 2017 yıllarında bu elementlerin yüzde 80’nini Çin’den ithal ettiği, Çin’in bu konuda bir kısıtlamaya gideceğini açıklamadığı ancak konunun, Çin medyasında önemli ölçüde tartışıldığı ifade ediliyor.

Pentagon: Nadir bulunan elementleri Çin'den almayalım

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