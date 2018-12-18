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Pentagon Suriye açıklamasında fikir değiştirdi

Geçen hafta Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik muhtemel harekatını "kaygı verici" ve "kabul edilemez" olarak nitelendiren Pentagon, geri adım attı.

AA | 18.12.2018 - 01:52..
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ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) geçen hafta yaptığı ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda, YPG/PKK'ya yönelik muhtemel operasyonunu "kaygı verici" ve "kabul edilemez" olarak nitelediği açıklamasının tonunu yumuşattı.

KOORDİNASYON İÇERİSİNDEYİZ

Albay Manning, açıklamasında, "ABD ve Türkiye, hem Türkiye'nin güvenliğini hem de DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılması için ABD güçlerinin de bulunduğu kuzeydoğu Suriye'deki durumu etkileyen tüm konularda aktif olarak koordinasyon içindedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun konuyu ele aldıklarını belirten Manning, "İki ülke de Türkiye'ye, bölgeye ve ötesine yönelik terör tehdidi ile mücadele etme konusunda koordinasyona odaklanmış durumdalar." değerlendirmesinde bulundu.

ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Manning, "Geçen hafta yaptığımız açıklama ile ilgili olarak şartlar akışkan dolayısıyla bugün verdiğim açıklama geçerlidir." dedi

Aynı açıklamayı bugün yapıp yapmayacağına ilişkin Manning, "Akışkan bir durum var, şartlar değişti ve Türkiye ile tüm konularda koordinasyon içindeyiz." ifadelerini kullandı.

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