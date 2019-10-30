taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7561
Euro
6.3963
Altın
1489.08
Borsa
99838.3
Gram Altın
275.611
Bitcoin
53074.4

Pentagon, Türkiye'nin S-400'leri için tarih verdi

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini yıl sonuna kadar aktif hale getirmesini bekliyor.

AA | 30.10.2019 - 07:10..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş

ABD Savunma Bakanlığı'nın Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 sistemlerini yıl sonuna kadar faaliyete geçirmeyi beklediklerini söyledi.

Pentagon, Türkiye'nin S-400'leri için tarih verdi

4 ADET S-400 SAVUNMA SİSTEMİ

Eylül 2017’de Rusya, Türkiye’nin S-400 sevkiyatını öngören anlaşma kapsamında 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı.

S-400 sözleşmesi, Türkiye tarafına kısmi üretim teknolojilerinin devredilmesini DE öngörüyor.

İlk teslimatlar 12 Temmuz'da başlamıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD, 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı

ABD, 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı

243
Zafer Arapkirli: İstanbul, işgalden kurtuluşunu kutluyor

Zafer Arapkirli: İstanbul, işgalden kurtuluşunu kutluyor

40
NATO, Türkiye karşıtı gazeteciyi Twitter'dan blokladı

NATO, Türkiye karşıtı gazeteciyi Twitter'dan blokladı

11
Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı yendi

Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı yendi

11
Cenk Tosunlu Everton, Lig Kupası'nda Watford'u yendi

Cenk Tosunlu Everton, Lig Kupası'nda Watford'u yendi

3
Ganalı çocuk, 12 yaşında üniversiteyi kazandı

Ganalı çocuk, 12 yaşında üniversiteyi kazandı

12
Messi'den 50. frikik golü

Messi'den 50. frikik golü

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir