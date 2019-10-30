Pentagon, Türkiye'nin S-400'leri için tarih verdi

ABD Savunma Bakanlığı'nın Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 sistemlerini yıl sonuna kadar faaliyete geçirmeyi beklediklerini söyledi.
4 ADET S-400 SAVUNMA SİSTEMİ
Eylül 2017’de Rusya, Türkiye’nin S-400 sevkiyatını öngören anlaşma kapsamında 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı.
S-400 sözleşmesi, Türkiye tarafına kısmi üretim teknolojilerinin devredilmesini DE öngörüyor.
İlk teslimatlar 12 Temmuz'da başlamıştı.