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Pentagon, üs yenileme projelerini 8 Türk şirketine verdi

ABD Savunma Bakanlığı, İncirlik Üssü dahil Türkiye’de ABD Hava Kuvvetleri’ne ait askeri üs tesisleri ve destek birimlerinin modernizasyon, tasarım ve altyapı projelerini 8 Türk şirketine verdi.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 08:03..
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Pentagon, üs yenileme projelerini 8 Türk şirketine verdi

ABD'nin Türkiye'ye uygulamayı planladığı ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından da imzalanan yaptırımlara rağmen, Pentagon'un Türkiye'yle askeri anlamda işbirliği sürüyor.

ABD Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD arasındaki Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşması uyarınca yerel düzeyde teklifler alındı ve toplam 17 teklif iletildi.

95 MİLYON DOLARLIK PROJELER

Değerlendirme sonucu Türkiye’de ABD Hava Kuvvetleri’nin askeri üs tesisleri ve destek birimlerine yönelik genel inşaat kategorilerinde çeşitli dallardan oluşan projeler sekiz Türk şirketine verildi.

Toplam 95 milyon dolar değerindeki projelerin 31 Aralık 2024’e kadar tamamlanması öngörülüyor. Söz konusu projelerin verildiği Türk şirketler Adana, Ankara ve İstanbul merkezli.

Projeleri üstlenecek olan şirketlerin adları şu şekilde:

- Aytekin Serol İnşaat Taahhüt Mühendislik Anonim Şirketi (Adana)

- Emta İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi (Ankara)

- Bor İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Adana)

- Kuryapı Sağlık Ürünleri Gıda İnşaat (Adana)

- Santes Uluslararası Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (İstanbul)

- Serka Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi (İstanbul)

- Set Dış Ticaret Sanayi Petrol Taşımacılık Atık Tesisleri Bilişim ve İnşaat Limited Şirketi (Adana)

Pentagon, üs yenileme projelerini 8 Türk şirketine verdi

Adana'daki İncirlik hava üssü.

ABD'NİN TÜRKİYE'YE YAPTIRIMLARI ONAYLANMIŞTI

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması sebebiyle ABD Kongresi’nde Türkiye’ye yaptırım öngören tasarılar sunulmuş, bu tasarılardan biri Senato Dış İlişkiler Komisyonu’unda kabul edilmişti. Türkiye Kongre’den gelen yaptırım tehditleri üzerine İncirlik Üssü kartını masaya sürmüş, üssün kapatılmasının gündeme gelebileceği mesajını vermişti.

Adana’daki İncirlik Üssü’ne ilişkin olası inşaat projesi ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen Cuma günü imzalamasıyla yasalaşan 2020 Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA) kapsamında da madde olarak yer almıştı.

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