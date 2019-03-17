Pentagon'da Çin için casusuk yapan şahsa 15 yıl hapis

ABD Adalet Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, 58 yaşındaki Hansen, ulusal savunmayla ilgili bilgileri Çin'e satmaya çalışmaktan suçlu bulundu. 2006'dan beri, Pentagon'un istihbarat faaliyetlerini yürüten Savunma İstihbarat Ajansı'nda (DIA) çalışan Hansen'in, gizlilik seviyesi çok yüksek belgelere erişim yetkisi bulunuyordu. 2014'te Çinli istihbaratçılarla görüşmeye başladı.

"SAVAŞ ÇIKARSA ABD NE KADAR HAZIR" BİLGİSİNE ERİŞMEK İSTEDİ

Çin'e sürekli görüşmelere giden Hansen, Çinli istihbaratçılardan yüz binlerce dolar aldı. Hansen 2018'de, adı verilmeyen bir ülkede savaş çıkmasına ABD'nin ne kadar hazırlıklı olduğu hakkında gizli bilgilere erişmek için bir meslektaşından yardım isteyince yakayı ele verdi. Hansen'den şüphelenen meslektaşı Pentagon'a başvurdu.

Bir süre izlenen Hansen'e başka bir hükümet adına casusluk yapma suçlaması yöneltildi. Hansen başka bir hükümet adına casusluk yapmaya kalkıltığını kabul etti. Soruşturmalarla vardığı anlaşma sonucunda 15 yıl hapis cezası aldı.