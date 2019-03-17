taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44565
Euro
6.17
Altın
1302.32
Borsa
103304.05
Gram Altın
228.063

Pentagon'da Çin için casusuk yapan şahsa 15 yıl hapis

ABD'de Çin adına casusluk yaptığı suçlamasını kabul eden savunma istihbaratçısı Ron Rockwell Hansen, savcılarla vardığı anlaşma sonucu 15 yıl hapis cezası aldı.

AA | 17.03.2019 - 01:08..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Adalet Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, 58 yaşındaki Hansen, ulusal savunmayla ilgili bilgileri Çin'e satmaya çalışmaktan suçlu bulundu. 2006'dan beri, Pentagon'un istihbarat faaliyetlerini yürüten Savunma İstihbarat Ajansı'nda (DIA) çalışan Hansen'in, gizlilik seviyesi çok yüksek belgelere erişim yetkisi bulunuyordu. 2014'te Çinli istihbaratçılarla görüşmeye başladı.

Pentagon'da Çin için casusuk yapan şahsa 15 yıl hapis

"SAVAŞ ÇIKARSA ABD NE KADAR HAZIR" BİLGİSİNE ERİŞMEK İSTEDİ

Çin'e sürekli görüşmelere giden Hansen, Çinli istihbaratçılardan yüz binlerce dolar aldı. Hansen 2018'de, adı verilmeyen bir ülkede savaş çıkmasına ABD'nin ne kadar hazırlıklı olduğu hakkında gizli bilgilere erişmek için bir meslektaşından yardım isteyince yakayı ele verdi. Hansen'den şüphelenen meslektaşı Pentagon'a başvurdu.

Bir süre izlenen Hansen'e başka bir hükümet adına casusluk yapma suçlaması yöneltildi. Hansen başka bir hükümet adına casusluk yapmaya kalkıltığını kabul etti. Soruşturmalarla vardığı anlaşma sonucunda 15 yıl hapis cezası aldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tekerlekli sandalyedeki eşini korurken şehit oldu

Tekerlekli sandalyedeki eşini korurken şehit oldu

29
Yeni Zelanda'daki saldırıda şehit sayısı 50'ye yükseldi

Yeni Zelanda'daki saldırıda şehit sayısı 50'ye yükseldi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir