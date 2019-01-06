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Pentagon'da özel kalem müdürü istifa etti

ABD Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kevin Sweeney'in görevinden istifa ettiği bildirildi.

AA | 06.01.2019 - 08:17..
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Pentagon, Sweeney'in istifasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İstifanın sebebine ilişkin detay verilmeyen açıklamada, geçen yıl eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in altında özel kalem müdürlüğü görevine atanan Sweeney'in özel sektöre geçeceği belirtildi.

Pentagon'da özel kalem müdürü istifa etti

Sweeney, geçen hafta, uzun zamandır hakkında altındaki personele kötü muameleleri dolayısıyla idari soruşturmaya konu olan Pentagon sözcüsü Dana White'ın görevinden alınmasıyla Mattis'in ardından Pentagon'dan ayrılan ikinci üst rütbeli personel oldu.

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