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Pentagon'dan F-35 açıklaması

ABD'nin askıya aldığı F-35 teslimatı konusuna ilişkin Pentagon'dan yeni bir açıklama geldi. Savunma Bakan vekili Patrick Shanahan, "F-35 meselesini çözmeyi umuyoruz" dedi.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 19:40..
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Pentagon'dan F-35 açıklaması

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Savunma Bakanlığı görevini vekâleten sürdüren Patrick Shanahan, bir açıklama yaparak Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 füzelerinden dolayı Washington'ın F-35 savaş uçaklarının teslimatını iptal etme meselesinin çözülmesini umduğunu söyledi.

"ÇÖZMEYİ UMUYORUZ"

Shanahan, "Umarım sorunu çözeceğiz ve böylece (Türkiye) Patriotlar ve F-35'ler olmak üzere doğru savunma ekipmanına sahip olacak" açıklamasında bulundu.

Bakan ayrıca hâlihazırda Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitimi için kullanılan ve ABD'deki Luke Hava Üssü'nde bulunan iki adet F-35'in de yakında Türkiye'ye teslim edilmesini beklediğini kaydetti.

F-35 TESLİMATININ ASKIYA ALINMASI

Savunma Bakanı'nın bu sözleri Pentagon'un, F-35 uçaklarıyla ilgili tüm eğitim teçhizatının ve diğer malzemelerin Türkiye'ye gönderimini durdurduğunu duyurduktan bir gün sonra geldi.

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