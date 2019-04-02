Pentagon'dan F-35 açıklaması

Savunma Bakanlığı görevini vekâleten sürdüren Patrick Shanahan, bir açıklama yaparak Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 füzelerinden dolayı Washington'ın F-35 savaş uçaklarının teslimatını iptal etme meselesinin çözülmesini umduğunu söyledi.

"ÇÖZMEYİ UMUYORUZ"

Shanahan, "Umarım sorunu çözeceğiz ve böylece (Türkiye) Patriotlar ve F-35'ler olmak üzere doğru savunma ekipmanına sahip olacak" açıklamasında bulundu.

Bakan ayrıca hâlihazırda Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitimi için kullanılan ve ABD'deki Luke Hava Üssü'nde bulunan iki adet F-35'in de yakında Türkiye'ye teslim edilmesini beklediğini kaydetti.

F-35 TESLİMATININ ASKIYA ALINMASI

Savunma Bakanı'nın bu sözleri Pentagon'un, F-35 uçaklarıyla ilgili tüm eğitim teçhizatının ve diğer malzemelerin Türkiye'ye gönderimini durdurduğunu duyurduktan bir gün sonra geldi.