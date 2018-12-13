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Pentagon'dan Fırat'ın doğusu için açıklama

ABD Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusuna yapılacak askeri harekatlar için açıklamada bulundu.

Haber Merkezi | 13.12.2018 - 03:05..
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Pentagon'dan Fırat'ın doğusu için açıklama

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik tek taraflı herhangi bir askeri harekatın endişe verici ve kabul edilemez olduğu belirtildi.

TEK YOL: DANIŞMAK

Açıklamada, güvenlik kaygılarının olduğu bölgedeki sorunları çözmek için ABD ile Türkiye arasında koordinasyon ve danışmanın tek yol olduğu vurgulandı.
Pentagon açıklamasında Türkiye'nin sınır güvenliğine saygı duyulduğu ancak Suriye Demokratik Güçleri'nin DEAŞ'a karşı önemli bir ortak olduğuna dikkat çekildi.

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