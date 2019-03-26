taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5793
Euro
6.3232
Altın
1318.88
Borsa
99325.92
Gram Altın
236.575

Pentagon'dan Meksika duvarına 1 milyar dolar destek

ABD Başkanı Donald Trump için Meksika sınırına duvar örüp, mültecileri ülkesinden uzak tutmak önemli.

AA | 26.03.2019 - 08:21..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Shanahan'ın, İç Güvenlik Bakanlığı ile Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimin'in sınır güvenliği ile ilgili çalışmalarına 1 milyar dolarlık desteğin planlanması için ABD Kara Kuvvetleri İstihkam Komutanlığını görevlendirdiği bildirildi.

5 METREDEN YÜKSEK DUVARLAR

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bu fon, ABD'nin güney sınırına ilişkin 15 Şubat'ta yayınlanan ulusal acil durum ilanı kapsamında, İç Güvenlik Bakanlığı'nın, sınırın Yuma ve El Paso kısımlarında inşa edeceği 57 mil (92 kilometre) uzunluğunda 18 fit (5,5 metre) yüksekliğindeki demir parmaklıklar için ve bu bölgedeki yolların ıslahı ve ışıklandırılması amacıyla kullanılacak."

Pentagon'dan Meksika duvarına 1 milyar dolar destek

Önceki haftalarda Kongreye sunulan Pentagon bütçesinde, Meksika sınırına örülecek duvarın da dahil olduğu "acil durumlar fonu" için 9,2 milyar dolar ayrılmıştı.

Trump'ın, Pentagon'un istihkam fonlarının Meksika duvarına harcanması talebi Kongreden büyük tepki görmüştü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa İzlanda'yı farklı geçti

Fransa İzlanda'yı farklı geçti

16
İsrail'den Filistinli liderler için suikast çağrısı

İsrail'den Filistinli liderler için suikast çağrısı

55
ABD basını NATO ile Rusya'yı savaştırdı

ABD basını NATO ile Rusya'yı savaştırdı

21
Bakan Soylu: Terörle bağlantılı olanlar açığa alınır

Bakan Soylu: Terörle bağlantılı olanlar açığa alınır

107
Jeffrey'den güvenli bölge açıklaması

Jeffrey'den güvenli bölge açıklaması

18
Hapisaneye ölü fare içinde uyuşturucu sokmak istediler

Hapisaneye ölü fare içinde uyuşturucu sokmak istediler

5
Kılıçdaroğlu: Suriyeliler konusunda önce AB'yi suçladım

Kılıçdaroğlu: Suriyeliler konusunda önce AB'yi suçladım

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir