Pentagon'dan özür mesajı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) denizaşırı nükleer komuta ve kontrolünden sorumlu masası olan Stratejik Kuvvetler Komutanlığı, Twitter üzerinden, "Attığımız yeni yıl mesajı tatsız ve bizim değerlerimizi taşımıyordu. Biz, Amerika ve müttefiklerimizin güvenliğine bağlıyız. Özür diliyoruz." açıklamasını yaptı.

"İHTİYAÇ OLURSA BİZ HAZIRIZ"

Komutanlık daha önce yine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Times Meydanı geleneği olarak yeni yıl büyük top düşürülerek kutlanıyor. İhtiyaç olursa biz de çok daha büyük bir şeyi atmaya hazırız." ifadelerini kullandı.



Paylaşıma eklenen videoda ise B-2 hayalet uçağıyla geçen haftalarda test edilen GBU-57 kodlu 14 tonluk "Büyük Ordonat Delici" olarak da bilinen sığınak delici bombanın fırlatılma görüntüsü yer aldı.