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Pentagon'dan Suriye açıklaması: Gidiyoruz

Pentagon, ABD birliklerinin Suriye'den dönüşünün başladığını ancak "yerel ortaklarla" çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 00:57..
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Pentagon'dan Suriye açıklaması: Gidiyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.White, açıklamasında, "Koalisyon DEAŞ'ın elindeki toprakları özgürleştirdi ancakDEAŞ'e karşı kampanya bitmedi. DEAŞ karşıtı kampanyanın yeni aşamasına geçerken Suriye'den askerlerimizin eve dönüş sürecini başlattık." ifadesini kullandı.

DEAŞ'I YENMEK İÇİN HER TÜRLÜ ORTAKLIĞA VARIZ

Kuvvet koruma ve operasyonların güvenliği için daha fazla detay vermeyeceğini belirten White "DEAŞ'ı her nerede faaliyet gösterirse göstersin DEAŞ'ı yenmek üzere ortak ve müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi."Bölgede ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz"
Daha önce Pentagon Sözcüsü Rob Manning, "Şu aşamada bölgede ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullanırken, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Patrick Shahan, bu konudaki sorulara "Bir yorumda bulunamayacağım." yanıtını vermişti.

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