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Pentagon'dan Suriye'den 'kontrollü çekilme açıklaması

Pentagon'un sosyal medya hesabından, Suriye'den çekilme kararına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

AA | 29.12.2018 - 00:40..
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Pentagon'dan Suriye'den 'kontrollü çekilme açıklaması

Bakanlığın paylaşımında, "ABD'nin Suriye'de koalisyona verdiği desteğin bundan sonraki aşaması, kuvvetlerin güvenliğini sağlamak üzere tüm tedbirleri alırken, iyi düşünülmüş, karşılıklı desteğe dayanan ve kontrollü çekilmeye yöneliktir" ifadesine yer verildi.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, paylaşım hakkında "Sosyal medyada kuvvetlerimizin güvenliğine vurgu yaparak, düzenli ve koordineli bir şekilde çekilmeye odaklandığımızı kayda geçirmek içindir" değerlendirmesinde bulundu.

3 AŞAMALI ÇEKİLME YANITI

ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce IŞİD'in yenilgiye uğratıldığını ve ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.
Washington'da büyük tartışmalara yol açan bu karar, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in istifa etmesine neden olmuştu.

İlk olarak Amerikan medyasında yer alan çekilme iddialarını yalanlayan Pentagon, daha sonra Beyaz Saray'ın yazılı açıklaması ile ABD'nin çekilme sürecine girdiğini ifade eden bir açıklama yayımlamıştı.

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