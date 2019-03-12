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Pentagon'dan YPG'ye 300 milyon dolarlık destek

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye'deki ortağı olan YPG'ye 300 milyon dolarlık fon vermeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 20:44..
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Pentagon'dan YPG'ye 300 milyon dolarlık destek

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 2020 mali yılı için Kongre'den talep edilen bütçesinin detaylarını açıkladı.

Pentagon'dan YPG'ye 300 milyon dolarlık destek

YPG'YE 300 MİLYON DOLARLIK DESTEK

DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak ve Suriye'deki eğit-donat programı için geçen yıl 1 milyar 400 milyon dolar ayıran ABD yönetimi, bu yıl bu miktarı 1 milyar 45 milyon dolara düşürdü.

Söz konusu fonun 745 milyon doları Irak ordusu için, 300 milyon doları ise Suriye'de eğit-donat programı için ayrıldı.

Bütçede, Suriye'ye sınır ülkelerin sınır güvenliğine destek için ise 250 milyon dolar aktarılacak.

Böylece Pentagon, Suriye'de DEAŞ karşıtı mücadele kapsamında ağırlıklı olarak YPG'nin kontrolündeki bölgelerin korunması için 550 milyon dolar ayırmış oldu.

KOALİSYON GÜÇLERİNE DESTEK FONU

Bütçe belgelerinde dikkati çeken bir diğer detay ise savaş fonu kapsamında "koalisyon kuvvetlerine destek" fonu oldu.

600 milyon dolar ayrılan bu fona ilişkin bütçede, "ABD operasyonlarına katılmak isteyen ancak finansal araçlardan yoksun koalisyon kuvvetleri, dost kuvvetler ve kilit dış ortaklar için ayrılan destek miktarlarını içeriyor." ifadesine yer verildi.

Bu miktarın 450 milyon doları koalisyon operasyonlarına destek, 150 milyon doları ise lojistik ve ikmal desteği olduğu belirtildi.

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