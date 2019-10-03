Pentagon:Güvenli bölge taahhütlerimizi yerine getiriyoruz

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ortadoğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Mulroy, bugünkü basın toplantısında, Türkiye’nin güvenli bölge konusunda Washington ile ortak çalışmalardan memnun olmadığı konusunda değerlendirmede bulundu.

GÜNDEMİ AKAR'IN KONUŞMALARIYDI

Daha önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile devam eden Güvenli Bölge tesisine yönelik çalışmalara ilişkin, “Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz” ifadelerini kullanmıştı.

"ANLAŞMAYI YERİNE GETİRDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Mulroy, yaptığı değerlendirmede "Ben, tüm anlaşmaları yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bunun çalıştığını düşünüyoruz. Bu bir denge. İlerleme kaydettik. Bunlar, karada ve havada ortak devriye faaliyetleri, birlikte çalıştığımız koordinasyon merkezinin oluşturulması. Bunların öne çıkarabileceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.